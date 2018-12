Türk Pastacılara Dünya Gastronomi Olimpiyatı'ndan İki Altın Madalya

ÇANAKKALE'de, 35 yıldır pasta sektöründe hizmet veren Hasan Çoban ve şef Semiha Çetin, Lüksemburg'da düzenlenen Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda 'Artistik Dalı'nda iki altın madalya kazandı.

ÇANAKKALE'de, 35 yıldır pasta sektöründe hizmet veren Hasan Çoban ve şef Semiha Çetin, Lüksemburg'da düzenlenen Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda 'Artistik Dalı'nda iki altın madalya kazandı.



Lüksemburg'da 24-28 Kasım tarihleri arasında Dünya Gastronomi Olimpiyatı düzenlendi. Yarışmaya, 75 ülkeden 2 bine yakın eser katıldı. Çanakkaleli pastaneci Hasan Çoban ve şef Semiha Çetin de, Karayip Korsanları film serisinin oyuncuları 'Jach Sparrow-Hector Barbossa' ile Yüzüklerin Efendisi film serisinin oyuncusu 'Gandalf' pastalarıyla Artistik Dalında jüri önüne çıktı. Günde 400 eserin yer aldığı, 5 gün süren yarışmada Şef Semiha Çetin'in hazırladığı iki pasta altın madalya ile Çanakkale'ye döndü.



'TÜRK BAYRAĞINI LÜKSEMBURG'DA ONURLA VE GURURLA KALDIRDIK'



Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda, 'Karayip Korsanları, Jack Sparrow-Hector Barbossa' ve 'Yüzüklerin Efendisi Gandalf' pastalarını hazırlayan Şef Semiha Çetin, "Yarışmada iki eserimizle altın madalya kazandık. Türk bayrağını, Lüksemburg'da onurla ve gururla kaldırdık ve dalgalandırdık. Türkiye ve Çanakkale'ye bu başarı ile dönmek bizi de mutlu etti" dedi.



'HER ŞEY TÜRKİYE, HER ŞEY ÇANAKKALE İÇİN'



Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Hasan Çoban ise, "Biz bu başarı basamaklarını sırasıyla çıkmaya başladık. Türkiye Gastronomi yarışmalarında 4 Türkiye ödülümüz var. İki uluslararası Gastronomi 1'ncilik ödülümüz var. İsviçre'deki yarışmada ikinciliğimiz var. Son olarak 4 yılda bir yapılan Dünya Gastronomi Olimpiyatları'nda iki eser ile iki altın madalya kazandık. Bu işin mimari Şefimiz Semiha Çetin'dir. Kendisine teşekkür ederim. Uluslararası ve Dünya platformunda Türk bayrağını dalgalandırmak bizim en büyük gururumuz. Her şey Çanakkale, Her şey Türkiye için. Bundan sonraki hedefimizi bütün yarışmalara katılıp, bir adım daha ileriye gitmek. Daha iyisini yapmak" diye konuştu.



- Çanakkale

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi