Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılış törenine katıldı Açıklaması

30.08.2022 19:00
Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılış törenine katıldı Açıklaması

Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı iş birliğiyle düzenlenen ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın yedincisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle açıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı iş birliğiyle düzenlenen ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın yedincisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle açıldı.

Varank, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ bünyesinde düzenlenen yarışmanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın TEKNOFEST'in ayrılmaz parçası haline geldiğini söyledi.

Fuarda 270'in üzerinde buluşun sergilendiğini belirten Varank, "Dünyanın her tarafından fikri, buluşu olan, patentle ilgili çalışmalar yapan yarışmacılar, buluşlarını burada sergiliyor ve burada jürinin değerlendirmesi sonucunda birinciler, ikinciler tespit edilmiş olacak." dedi.

Fuarda buluşların yarıştığına dikkati çeken Varank, "Uluslararası Buluş Fuarı, fikri olan, bunu projelendiren insanların yarıştığı bir fuar. Bunun açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 ülkeden yarışmacılar var. Hayırlı olsun. En güzel buluşlar inşallah Samsun'dan çıksın." diye konuştu.

Geçmişte çocukların "Aman icat çıkarma" diyerek uyarıldığını hatırlatan Varank, "Biz diyoruz ki çocuklarımıza, 'Ne olur icat çıkarın, ne olur inovasyona yönelin, bilime, teknolojiye yönelin." ifadesini kullandı.

Varank, daha sonra stantları gezerek buralarda sergilenen buluşlar hakkında bilgi aldı.

Fuarda sergilenen buluşlar arasından seçilen buluşçulara madalya ve ödül verileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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