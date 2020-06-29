Türk Pavarotti Mersin'de - Son Dakika

Türk Pavarotti Mersin'de

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti' olarak anılan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Hakan Aysev'in katılımı ile konser verecek.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti' olarak anılan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Hakan Aysev'in katılımı ile konser verecek.

Marina Amfitiyatro'da 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 21: 00'da gerçekleşecek olan 'Akdeniz Esintileri' konserin solistliğini, MDOB solist sanatçısı ve Başrejisörü soprano Funda Uyanık ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti' olarak anılan, uluslararası birçok operada görev alan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı tenor Hakan Aysev yapacak. Konserde MDOB sanatçılarından Rufina Usmanova (piyano), Muzaffer Yoluk (klavye) ve Ziya Arman (bas gitar), konuk sanatçı olarak ise Ferit Poyraz (gitar) ve Kadir Taşur (davul) solistlere eşlik ediyor. Etkinliğin bale sanatçıları ise Miray Boyacıoğlu, Meltem Ayar, Yusuf Ozan Demirbaş ve Risa Ochia da görev alacak. Bir saat sürecek olan konserde, napolitenler, tangolar ve Akdeniz ezgilerinden oluşan eserler yer alıyor. MDOB, kurum davetiye başvurusunda bulunacak olan ilk 30 sağlık çalışanını ücretsiz olarak konserde ağırlayacak.

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Luciano Pavarotti, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:19 Kaynak: DHA

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