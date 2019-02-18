Son Dakika Haberleri: Türk Pideleri Avustralya'da Tanıtıldı - Melbourne

Türk Pideleri Avustralya'da Tanıtıldı - Melbourne

6 dakika önce

- Pide yapımından detaylar Pide tanıtımını yapan Gizem Yurtsever'in açıklaması Tanıtıma katılan Kath Raus'un röportajı - Melbourne'de düzenlenen etkinlikte peynirli ve kıymalı pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi Türkiye'den Avustralya'ya göçün 50'inci yılı etkinlikleri...

Türk Pideleri Avustralya'da Tanıtıldı - Melbourne, System.String[]
- Pide yapımından detaylar
Pide tanıtımını yapan Gizem Yurtsever'in açıklaması
Tanıtıma katılan Kath Raus'un röportajı - Melbourne'de düzenlenen etkinlikte peynirli ve kıymalı pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi
Türkiye'den Avustralya'ya göçün 50'inci yılı etkinlikleri kapsamında, geleneksel Türk lezzetleri arasında yer alan kıymalı ve peynirli pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi.

Melbourne'de faaliyet gösteren Moreland Türk Derneği tarafından Moreland Kütüphanesinde, Avustralya'ya göçün 50'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan katılımcılara pidenin yapılışı anlatıldı.

Türk yemekleri konusunda Melbourne'deki farklı kurum ve kuruluşlara yönelik yaptığı sunumlarla tanınan Gizem Yurtsever'in sunduğu programda, kıymalı ve peynirli pide yapımında kullanılacak malzemelerin hazırlanışından, miktarlarına ve hamurun kıvamına kadar detaylı bilgiler verildi.

Yurtsever AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa ev hanımlarının gösterdiği ilgiden oldukça memnun kaldıklarını aktararak, "Hanımlara, Türk pidesinin nasıl yapıldığını gösterdim." dedi.

Yaklaşık bir saat süren etkinliğin ardından pişirilen pideler, katılanlara ikram edildi.

Avustralyalı Kath Raus, pideleri çok beğendiğini ve evde yapmayı deneyeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:37 Kaynak: AA

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