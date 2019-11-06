Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak

Formula1 Espor Pro Series'de sezon 11 Eylül'de Londra'da başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda geçen sene ilk kez yarışan Scuderia Toro Rosso Esports sporcusu Cem Bölükbaşı, ikinci sezonunda üçüncü yarış heyecanı yaşayacak. Geçen sene Scuderia Toro Rosso Esports takımıyla birlikte sezonu 2. sırada tamamlayan Bölükbaşı, sezonun üçüncü yarışında podyumu kovalayacak.



10 takım ve 30 sporcunun yer alacağı F1 Espor Pro Series'de sezonun üçüncü yarışı 6 Kasım 2019 tarihinde Londra'da bulunan Gfinity Esports Arena'da gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği büyük final ise 4 Aralık'ta yapılacak. Yarışlar Facebook'tan ve birçok TV kanalından canlı yayınlanacak. Oyun hiç bitmesin diyenlerin mücadelesinde şampiyon, 500 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.



'Espordan pistlere geçen ilk insan olabilirim ama tek kalmayacağıma eminim'



Cem Bölükbaşı, bir ilki gerçekleştirerek espor dünyasının yanında "gerçek" Formula serisinde yarıştı. Geçtiğimiz ay Formula Renault Eurocup'da M2 Competition ile piste çıkan Bölükbaşı 'Uzun zamandır hayal ettiğim bir hafta sonuydu, yağmurlu ve kuru havada sürdüm benim için çok önemli bir deneyim oldu. Espordan pistlere geçen ilk insan olabilirim ama tek kalmayacağıma eminim. Geçişleri daha sık görebiliriz. Profesyonel Formula 1 pilotları da simülasyona benim kadar önem veriyor onların pistlerdeki başarısının sırlarından birisi de kesinlikle simülasyonlara sık sık katılmalarıdır" ifadelerini kullandı.