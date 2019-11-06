Son Dakika Haberleri: Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
Son Dakika Spor Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak

Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak

6 saat önce

Formula1 Espor Pro Series'de sezon 11 Eylül'de Londra'da başlamıştı.

Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak, System.String[]

Formula1 Espor Pro Series'de sezon 11 Eylül'de Londra'da başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda geçen sene ilk kez yarışan Scuderia Toro Rosso Esports sporcusu Cem Bölükbaşı, ikinci sezonunda üçüncü yarış heyecanı yaşayacak. Geçen sene Scuderia Toro Rosso Esports takımıyla birlikte sezonu 2. sırada tamamlayan Bölükbaşı, sezonun üçüncü yarışında podyumu kovalayacak.


10 takım ve 30 sporcunun yer alacağı F1 Espor Pro Series'de sezonun üçüncü yarışı 6 Kasım 2019 tarihinde Londra'da bulunan Gfinity Esports Arena'da gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği büyük final ise 4 Aralık'ta yapılacak. Yarışlar Facebook'tan ve birçok TV kanalından canlı yayınlanacak. Oyun hiç bitmesin diyenlerin mücadelesinde şampiyon, 500 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.


'Espordan pistlere geçen ilk insan olabilirim ama tek kalmayacağıma eminim'


Cem Bölükbaşı, bir ilki gerçekleştirerek espor dünyasının yanında "gerçek" Formula serisinde yarıştı. Geçtiğimiz ay Formula Renault Eurocup'da M2 Competition ile piste çıkan Bölükbaşı 'Uzun zamandır hayal ettiğim bir hafta sonuydu, yağmurlu ve kuru havada sürdüm benim için çok önemli bir deneyim oldu. Espordan pistlere geçen ilk insan olabilirim ama tek kalmayacağıma eminim. Geçişleri daha sık görebiliriz. Profesyonel Formula 1 pilotları da simülasyona benim kadar önem veriyor onların pistlerdeki başarısının sırlarından birisi de kesinlikle simülasyonlara sık sık katılmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Londra, Pilot, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiası
Oyuncu Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp, 15 yaşındaki çocuğu darp etti İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]