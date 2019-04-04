Son Dakika Haberleri: Türk Pilotların F-35 Eğitimi Devam Edecek"

Türk Pilotların F-35 Eğitimi Devam Edecek"

57 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.

Türk Pilotların F-35 Eğitimi Devam Edecek
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına Arizona'da bulunan Luke Hava Kuvvetleri Üssünde, F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, gazetecilere yaptığı açıklamada "Luke Havva Kuvvetleri Üssündeki eğitim devam edecek." dedi. Sözcü Summers, gelen bir soru üzerine ise Pentagon'un uçakları geri çekmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:11 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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