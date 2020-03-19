Türk piyanist Karsu Dönmez, yurt dışında Kovid-19 karantinasında bulunanlara dijital konser verecek - Son Dakika

Dünyaca ünlü Türk kökenli piyanist ve besteci Karsu Dönmez, bu akşam Hollanda'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için dijital konser verecek.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Başkanlık, "Dünyadaki Türkler Evinizde" mottosuyla düzenlenen dijital konserlerle dünyaca ünlü Türk sanatçıları, vatandaşlarla buluşturuyor.

Bu kapsamda, Hollanda'da doğup büyüyen ve yaptığı özgün müzikle genç yaşta uluslararası üne kavuşan Dönmez'in piyano konseri, YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

TSİ 21.00, Hollanda saatiyle 19.00'da gerçekleşecek konser, https://youtube.com/yurtdisiturkler linki üzerinden izlenebilecek.

Dönmez, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için moral niteliğinde olacak konserde, hayranlarının sevdiği parçaları piyanoyla seslendirecek.

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu köyünden 1970'li yıllarda Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ve köyünün ismini taşıyan Karsu Dönmez, verdiği konserlerde Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor.