Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da "Auschwitz'ten İlahiler" ile dünya prömiyeri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da "Auschwitz'ten İlahiler" ile dünya prömiyeri yaptı

21.04.2022 06:51
Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da "Auschwitz'ten İlahiler" ile dünya prömiyeri yaptı

NEW Piyanist, besteci ve soprano Renan Koen, dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da "Auschwitz'ten İlahiler" adlı konserle dünya prömiyeri yaptı.

NEW Piyanist, besteci ve soprano Renan Koen, dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da " Auschwitz'ten İlahiler" adlı konserle dünya prömiyeri yaptı.

Koen'e New York'ta Carnegie Hall'da ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu orkestrası "New Manhattan Sinfonietta" ile eşlik etti.

Farkındalık yaratmak için dünyanın birçok yerinde Holokost temalı verdiği konserlerle öne çıkan ve kendisi de Türk Yahudi toplumundan olan Koen, bu kez sanatseverlerin karşısına ilk kez kendisinin çalacağı eserlerle çıktı.

Konserin ilk bölümünde Elçil Gürel Göçtü tarafından bestelenen ve konsere adını veren "Auschwitz'ten İlahiler" ile Mozart'tan eserler çalan Koen, ikinci bölümünde ise Nazi soykırımından kurtulan ünlü besteci Michel Assael'in bestelediği bir eseri de ilk kez bu konserde kendisi çalarak dünya prömiyerini yaptı.

YORUMLAR
500
ABD'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler, New York Türkevi'ndeki iftarda buluştu ABD'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler, New York Türkevi'ndeki iftarda buluştu New York'ta Türk vatandaşına yönelik ırkçı saldırıya kınama New York'ta Türk vatandaşına yönelik ırkçı saldırıya kınama

Auschwitz, New York, Konser, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da 'Auschwitz'ten İlahiler' ile dünya prömiyeri yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Yapılan son ankete göre yüzde 50.3, '6'lı masa ülkeyi yönetmeye hazır değil' dedi!
00:48 3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı
00:38 Suudi Arabistan'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın birinci ve ikincisi Türkiye'den
00:24 Rus bakan konuşmaya başlayınca ABD'li bakan salonu terk etti!
00:18 Obradovic'in Partizan'ını dev turnuvanın dışına ittiler
23:57 Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonluğu için rövanş öncesi avantajı ele geçirdi
23:42 Formundan hiçbir şey kaybetmeyen 48 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı
23:35 Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 06:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da "Auschwitz'ten İlahiler" ile dünya prömiyeri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement