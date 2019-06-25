Türk piyanistten Viyana'da konser
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SEVGİ, konserde ünlü Türk sanatçılar İlhan Baran'ın 'Siyah ve Beyaz', Fazıl Say'ın 'Kara Toprak' eserlerinin yanı sıra Sergey Prokofyev'in 'Romeo ve Juliet', Franz Liszt'in 'Ballade No.2' gibi klasik eserlerini de çaldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33
SEVGİ, konserde ünlü Türk sanatçılar İlhan Baran
'ın 'Siyah ve Beyaz', Fazıl Say
'ın 'Kara Toprak' eserlerinin yanı sıra Sergey Prokofyev'in 'Romeo ve Juliet', Franz Liszt
'in 'Ballade No.2' gibi klasik eserlerini de çaldı. Sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevgi, Viyana
Büyükelçisi Ümit Yardım
'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Müzik eğitimini Viyana Müzik ve Sanat Üniversitesinde sürdüren Sevgi'nin, katıldığı uluslararası yarışmalardan çeşitli ödülleri bulunuyor.
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