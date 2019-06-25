Son Dakika Haberleri: Türk piyanistten Viyana'da konser
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Türk piyanistten Viyana'da konser

37 dakika önce

SEVGİ, konserde ünlü Türk sanatçılar İlhan Baran'ın 'Siyah ve Beyaz', Fazıl Say'ın 'Kara Toprak' eserlerinin yanı sıra Sergey Prokofyev'in 'Romeo ve Juliet', Franz Liszt'in 'Ballade No.2' gibi klasik eserlerini de çaldı.

Türk piyanistten Viyana'da konser, System.String[]
SEVGİ, konserde ünlü Türk sanatçılar İlhan Baran'ın 'Siyah ve Beyaz', Fazıl Say'ın 'Kara Toprak' eserlerinin yanı sıra Sergey Prokofyev'in 'Romeo ve Juliet', Franz Liszt'in 'Ballade No.2' gibi klasik eserlerini de çaldı. Sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevgi, Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Müzik eğitimini Viyana Müzik ve Sanat Üniversitesinde sürdüren Sevgi'nin, katıldığı uluslararası yarışmalardan çeşitli ödülleri bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33 
Fazıl Say, İlhan Baran, Franz Liszt, Viyana, Güncel
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