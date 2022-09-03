Hacettepe Üniversitesinde kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları kursu - Son Dakika
Üye Girişi

Hacettepe Üniversitesinde kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları kursu

03.09.2022 16:48
Hacettepe Üniversitesinde kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları kursu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğince 1. Kraniyofasiyal Anomali ve Yüz Kemiği Kırıkları kursu düzenlendi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğince 1. Kraniyofasiyal Anomali ve Yüz Kemiği Kırıkları kursu düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalındaki kursa, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen doktorlar katıldı.

Elektrikli scooter, bisiklet ve trafik kazaları sonucu meydana gelen kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları tedavisinin animasyon film ve görsellerle anlatıldığı kursta, yurt dışından getirilen kadavralar üzerinden uygulamalı eğitim verildi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel, AA muhabirine, uzman ve asistanların eğitimine katkı sağlamak amacıyla yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Yurt dışından ithal edilen kadavralar üzerinden ilk defa eğitim verdiklerini belirten Vargel, kraniyofasiyal anomali tedavisinin özgün bir alan olduğunu ifade etti.

Türkiye'de motorlu araç, motosiklet ve elektrikli scooterların yoğun kullanılması nedeniyle yüz ve kafa yaralanmalarının çok fazla meydana geldiğini dile getiren Vargel, "Bunların tedavisi özgünlük gerektiriyor. Bu konu yetkin hekimleri olmasını gerektiriyor. Bu alan da plastik cerrahinin alanı. Biz de kendi asistan ve uzmanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak için bu kursu düzenliyoruz." dedi.

Vargel, uzman ve asistanların kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları tedavisi için yurt dışına gitmelerini istemediklerini, doktorların kendi ülkelerinde ve kurumlarında eğitim almalarını sağladıklarını anlattı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de konuştu: (2) CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
Kaynak: AA

Türkiye, Plastik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacettepe Üniversitesinde kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları kursu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: Hacettepe Üniversitesinde kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement