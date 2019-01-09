Türk Plastik Sektörü Orta Doğu'da Ürünlerini Tanıttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki plastik, petrokimya, ambalaj ve kauçuk endüstrisinin en büyük ticaret fuarı olan ArabPlast 2019'a milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki plastik, petrokimya, ambalaj ve kauçuk endüstrisinin en büyük ticaret fuarı olan ArabPlast 2019'a milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. Türk firmaları, plastik ve mamullerinden oluşan ürünlerini fuarda tanıttı.



İKMİB'in açıklamasına göre, plastik, kauçuk, plastik-kauçuk makineleri ve hammaddeleri sektöründe 2 yılda bir düzenlenen ArabPlast Fuarı'nın 14'üncüsü 5-8 Ocak'ta Dubai World Trade Center'da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından sektördeki kilit oyuncu ve uzmanları bir araya getiren fuara, İKMİB milli katılım organizasyonu ile 10 firma, bireysel olarak 23 firma olmak üzere toplam 33 Türk firması katıldı.



Türk firmaları, fuarda ziyaretçilere plastik ve mamullerinden oluşan ürünlerini tanıttı.



Fuar kapsamında, Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Dubai Ticaret Ataşeleri Hasan Önal ve Ahmet Canlı, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Gökhan Can ve İKMİB TİM Delegesi Mehmet Uysal'ın yer aldığı heyet Türk katılımcı firmaları ziyaret etti.



- "İhracatımıza katkı sağlayacak"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ArabPlast 2019'un alanında MENA bölgesinin en büyük fuarlarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Arabplast fuarına katılımımızın, Türk ihracatçılarının gerek sektörün gelişimini izleme ve dünyanın en önde gelen alıcıları ile iş birliği fırsatı yakalamaları, gerekse ihraç potansiyelimizin fiili ihracata dönüştürülmesi yönünde önemli katkıları olacağına inanıyoruz. 2017'de BAE'ye plastik ve mamulleri ihracatımız 47 milyon dolarken, 2018'de yüzde 6,80 artışla 50,4 milyon dolar oldu. BAE Altyapı Geliştirme Bakanı Abdullah Al Nuaimi ve Dubai Başkonsolosumuz İlker Kılıç ile bir araya gelerek, BAE'ye ihracatımızı arttırmanın yolları hakkında görüşmeler yaptık. Firmalarımızın Orta Doğu pazarında sürdürülebilir, yeni iş birlikleri oluşturmalarını ve ülkemiz ihracatına önemli katkılar sağlamasını hedefliyoruz."

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