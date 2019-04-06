Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Babaeski'de Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri başladı.

Babaeski'de Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri başladı.



Babaeski Emniyet Müdürü Celalettin Oğlakçı, etkinlikler kapsamında Kaymakam Hakan Özarslan'ı ziyaret etti.



Oğlakçı, ziyarette, Özarslan'a emniyet çalışmaları ve yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.



Özarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.



Emniyet teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliği için canla başla mücadele ettiğini ifade eden Özarslan, polisliğin en zorlu görevlerden biri olduğunu belirtti.



Polislerin 24 saat esasına göre çalıştığını aktaran Özarslan, tüm polis teşkilatına görevinde başarılar diledi.

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