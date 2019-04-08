Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Bilgin
, mesajında, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın çok önemli ulvi bir görev üstlenmekte olduğunu bildirdi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü kutlamanın gururunun yaşandığını ifade eden Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:
"Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir.
Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş gününü kutluyor, görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."