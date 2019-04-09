Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında
34 dakika önce
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.
İznik
Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta
, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.
Başkan Kağan Mehmet Usta
, polislerin Polis
Haftasını kutladı. Eski Hükümet
Konağı önünde gerçekleşen törene İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Program İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin
'in günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde devam etti. Görevi başındaki polisleri tek tek gezerek günlerini tebrik eden Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "174 yılı geride bırakan Türk polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:50 Kaynak: İHA
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