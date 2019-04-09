Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında

34 dakika önce

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında, System.String[]
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

Başkan Kağan Mehmet Usta, polislerin Polis Haftasını kutladı. Eski Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törene İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Program İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin'in günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Görevi başındaki polisleri tek tek gezerek günlerini tebrik eden Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "174 yılı geride bırakan Türk polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:50 Kaynak: İHA

İznik, Kağan Mehmet Usta, Polis, Güncel
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