Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında

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Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 10 Nisan Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında Atatürk
Anıtı'na çelenk bıraktı.
Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve beraberindeki heyet, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kulular ve beraberindeki heyet, kokteyle geçti. Kulular burada, tebrikleri kabul etti. - KAYSERİ
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