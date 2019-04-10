Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından yapıldı. Konuşmasında "Polis anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır" diyen Güner "Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir. Her türlü gerici akımlara, bölücü teröre karşı ve gençliğimizin büyük belası uyuşturucu ile mücadele, trafik terörü başlıca öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bunlarla mücadeleye aralıksız devam edilecektir. Polis bu görevleri yerine getirirken vatandaşın yardımına her zaman ihtiyacı vardır, halktan kopuk bir görev anlayışı ile başarılı olmak mümkün değildir. Tüm bu hizmetleri yerine getirirken huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır" dedi.



Tören sonrasında ise İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından Emniyet Müdürlüğü lokalinde tebrikler kabul edildi.



Törene, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Serkan Aktay, TSO Başkanı Veli Çelik, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve ilçe emniyet müdürlüğü birim amirleri ve personeli katıldı. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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