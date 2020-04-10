Türk Polis Teşkilatı 175 yaşında - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı 175 yaşında
6 saat önce
Kırıkkale'de, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Kırıkkale'de, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Günter Şenses ile Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:08 Kaynak: İHA
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