Türk Polis Teşkilatı 175 yaşında - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenledi. Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar ile başladı. Ardından polis şehitliklerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karanfiller bıraktı. Korona virüs salgını nedeniyle tören az katılım ve sosyal mesafeye uygun olarak tertip edildiği görüldü.

"POLİSİMİZ İNSANLARIMIZIN ZOR GÜNLERİNDE HER ZAMAN YANLARINDA OLUYOR"

Polis şehitlerini unutmadıklarını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bütün gayretleri ile çalışan çok güzide bir teşkilat. Ayrıca teşkilat olarak ve vatandaşlarımız ile birlikte bu zamanda korona virüs ile mücadele etmeli ve sosyal mesafeyi de koruma konusunda gayret içinde olmalıyız. Bugün il emniyet müdürümüz Taksim'de çelenk koyarak başladı. Biz de il emniyet müdürümüz ve müftümüz ile polis şehitliğimize geldik. Onları unutamazdık. Vazifemizi yaptık, Allah onların şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Polisimiz sadece asayişin temini değil, insanlarımızın zor günlerinde de yanlarında olduğunu gösteriyor" dedi.

( Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA)