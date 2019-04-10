Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümüunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümüunun 174. Yılı

2 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Safranbolu'da tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümüunun 174. Yılı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Safranbolu'da tören düzenlendi.

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Tamtürk, burada yaptığı konuşmada, bayraklaşan vatan topraklarının her karışında asayişin sağlanması görevini, büyük bir heyecan ve üstün bir vazife anlayışı içinde yerine getiren Türk Polis Teşkilatı mensubu olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın, kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar etkin bir asayiş hizmeti sunmayı amaç edindiğini ifade eden Tamtürk, "Bu amaç doğrultusunda terörle mücadele başta olma üzere tüm suç ve suç unsurları ile mücadelede elde ettiği başarılarla huzur ve güvenin simgesi olmuştur." dedi.

Törende, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Önder, siyasi parti başkanları, sivil topum kuruluşu temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Safranbolu, Polis, Güncel
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