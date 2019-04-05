Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Bilecik
İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Bilecik'in 4 minareli camisi olan Kayıboyu Camisindeki mevlit programına Vali Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, polis teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: AA
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