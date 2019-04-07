Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
41 dakika önce
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından oryantiring yarışması düzenlendi.
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
tarafından oryantiring yarışması düzenlendi.
Kapıçam Mesireliği'nde yapılan yarışmaya, polis aileleri ve öğrenciler katıldı.
Çeşitli kategorilerdeki oryantiring yarışlarına katılanlar, belirlenen hedefleri bulmak için yarıştı.
İl Emniyet Müdür Yardımcı Mehmet Tatlıbadem, gazetecilere yaptığı açıklama, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:12 Kaynak: AA
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