Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

41 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından oryantiring yarışması düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından oryantiring yarışması düzenlendi.

Kapıçam Mesireliği'nde yapılan yarışmaya, polis aileleri ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli kategorilerdeki oryantiring yarışlarına katılanlar, belirlenen hedefleri bulmak için yarıştı.

İl Emniyet Müdür Yardımcı Mehmet Tatlıbadem, gazetecilere yaptığı açıklama, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklar Duymasın Haftaya Sezon Finali Yapıyor Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]