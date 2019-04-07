Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Trabzon Emniyet Müdürlüğü personeli, aileleriyle Polis Haftasını kutladı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü
personeli, aileleriyle Polis
Haftasını kutladı.
İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve eşi Sevilay Çevik tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polisevinde çeşitli programlar düzenlendi.
Program öncesi polisevi bahçesinde kurban kesilerek, dua edildi. Daha sonra teşkilat mensupları ve aileleriyle polisevinde buluşan Çevik, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi.
Polis Teşkilatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Çevik ve beraberindekiler, çocuklarla pasta keserek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:31 Kaynak: AA
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