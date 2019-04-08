Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Kırıkkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.





Kırıkkale Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş ile çok sayıda polis katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Çorumlu ile beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.





Çorumlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlayarak, şehitlere rahmet diledi.



Bu önemli günde şehit aileleriyle de bir araya geldiklerini vurgulayan Çorumlu, "Ülkemizde vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması kapsamında polislerimizin yaptığı görev çok önemli. Kutlamalarla polis teşkilatı haklı bir gururu yaşıyor. İnşallah daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Allah, devletimizi ve milletimizi korusun." diye konuştu.

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