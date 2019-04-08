Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Şarkışla ilçesinde emniyet personeli Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla ilçe protokolünü ziyaret etti.

Şarkışla ilçesinde emniyet personeli Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla ilçe protokolünü ziyaret etti.



Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve beraberindeki personel, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pektaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Uludağ ve beraberindeki teşkilat mensupları daha sonra Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a ve Cumhuriyet Savcısı Hasan Türk'e de ziyaret gerçekleştirdi. Polisler İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde de askerlerle bir araya geldi.



Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde mevlit programı gerçekleştirilecek.

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