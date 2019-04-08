Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
44 dakika önce
Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle araç sürücüleri ve yayalara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.
Erzurum
'da Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle araç sürücüleri ve yayalara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.
Cumhuriyet Caddesindeki çalışmaya katılan öğrenciler, polis kıyafeti giyip şapka takarak uygulama yapan ekiplerle trafikte ilerleyen araçları durdurdu.
"Engelleri aşan çocuklar" ve "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinliğe katılan öğrenciler, 'yaya öncelikli trafik', 'yayalara yol ver', 'öncelik yayaların' gibi dövizlerle araç sürücülerine ve yayalara uyarıda bulundu.
Erzurum Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili Murat Parmaksızoğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okuldan gelen öğrencilerle etkinlik yaptıklarını belirterek,
"Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle burada sürücü ve yayalarda farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenledik ve sürücülerimize gerekli uyarıları yaptık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA
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