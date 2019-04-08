Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gündüzöz, mesajında, vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenen emniyet teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.
Emniyet teşkilatının sahip olduğu 174 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik alt yapıyı da eklediğini kaydeden Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yaptığı başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 'polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi Türk polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. Sorumluluk ve fedakarlık içinde görevlerini ifa eden Muş İl Emniyet Müdürlüğü
çalışanları olmak üzere, Tüm Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan
Polis Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Allah Türk polisini korusun."