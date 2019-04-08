Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yardım, kutlama mesajında, emniyet teşkilatının büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla aziz milletin barış, huzur ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu ulvi görevi yerine getirirken hayatını kaybeden bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:55 Kaynak: AA
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