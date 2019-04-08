Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile Elbistan Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayına kan bağışında bulunuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile Elbistan Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayına kan bağışında bulunuldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ek binasında düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler, kan bağışında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Emniyet Müdürü İnci, kan bağışının bir sosyal sorumluluk uygulaması olduğunu ve bu noktada böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

Tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden İnci, şunları kaydetti:

"Biz bu topraklara kanımızı verdik, bugün de kanımızı insanlarımıza vererek yaşatmaya çalışacağız. Türkiye'nin kan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Hepimizin yapması gereken yılda en az 4 kere kan bağışında bulunmak. Türk Kızılayının bir üyesi olarak bugün 16. kan bağışında bulunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı da kan bağışına davet ediyorum. Bugün teşkilatımızı en güzel şekilde temsil ederek kan bağışında bulunuyoruz."

Elbistan

Elbistan ilçe merkezinde düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan komiser yardımcısı Bülent Ekim, Polis Haftası kutlamaları kapsamında Türk Kızılayına kan bağışında bulunarak anlamlı bir program yapmak istediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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