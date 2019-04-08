Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Taşar, mesajında, Türk Polis Teşkilatının, vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlendiğini belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, her türlü zorluğa göğüs gören emniyet teşkilatımız, yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevlerini layıkıyla yerine getirdiği gibi, milletimizden aldığı güçle topluma güven vererek hizmetlerini en iyi şekilde devam ettirmektir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden çalışmaktadır. Ülkemizde, ilimizde ve ilçelerimizde huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı Türk Polis Teşkilatı'nın her kademesindeki tüm amir ve memurlarımızın gününü kutluyorum."