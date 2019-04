Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürkan, mesajında, kuruluşundan bugüne milletin can ve mal güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Teşkilatın hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için cansiparane bir şekilde çalışırken, aynı zamanda ülkemizin bölünmez bütünlüğüne de sonsuza dek sahip çıkacaktır. Milletimizin birliği ve beraberliğinden rahatsız olan çevrelere karşı verilen mücadele ise ilelebet sürecektir.

Türk Polis Teşkilatımız başta olmak üzere her kurum ve kuruluşla milletimizin bekası için ortak çalışmalar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Halka hizmet anlayışı çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde icra eden ve bu uğurda şehit olan emniyet mensuplarımızı saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum."



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de mesajında, polis teşkilatının huzurun ve güvenin teminatı olduğunu aktardı.



Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin en köklü ve donanıma sahip teşkilatı olduğunu belirten Güder, "Türk Polis Teşkilatı, çağdaş ve evrensel değerler anlayışı ile toplumun huzur ve güvenliğini başarıyla sağlayan önemli bir teşkilattır. Her başımız sıkıştığında, her hukuk kapılarını araladığımızda, ya da evimizde rahat uyuma güveni duyduğumuzda yanı başımızda olan polisimiz, milletimizin yaşam ve emniyet kilididir. Sıcak demeden, soğuk demeden, gece demeden, gündüz demeden teyakkuzda olan göz bebeğimiz olan polisimiz, milletimizin ta kendisidir. Suçun ve suçlunun korkulu rüyasıdır." ifadelerini kullandı.

