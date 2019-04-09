Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Antalya'da 3 Bin 600 Yıllık Gemi Batığı Bulundu

Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı