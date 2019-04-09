Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

27 dakika önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Su, mesajında, Türk polis teşkilatının, güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olarak milletin emniyeti, güvenliği ve huzurunun sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin 174 yıldır canla ve başla hizmet verdiğini ifade etti.

Türk polis teşkilatının sürekli gelişim gösterdiğini aktaran Su, milletçe gururlandıklarını kaydetti.


Vali Su, üstün hizmet anlayışıyla görevlerini yaparken şehit düşen güvenlik güçlerini rahmetle anarak, gazilere minnet duyduklarını dile getirdi.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Su, vatanın dört bir yanında milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan polislere görevlerinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:48 Kaynak: AA

Mersin, Polis, Güncel
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