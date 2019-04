Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nayir, mesajında, milletin huzur ve güvenliğini sağlayan, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle bağlı, gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünde kahraman polislerin duygu ve heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.



10 Nisan 1845 tarihinde kurulan emniyet teşkilatının geçmişiyle yapılanmasını ve eğitimini tamamlamış, devlet geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Nayir, "Osmanlı Devleti'nden devraldığımız büyük mirasta bir geleneği oluşturan emniyet teşkilatı, sabır ve fedakarlık mesleği olarak toplumun her kesimine dokunan, mazlumlara ve darda kalanlara her zaman devletimizin şefkatini ve yardımını temsil eden, hizmetleriyle önemli bir görevi yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.



Vali Nayir, mesajında şunları kaydetti:



"15 Temmuz'da da gördük ki devletimizin asli sahiplerinden bir tanesi emniyet teşkilatımızdır. Türk Polis Teşkilatı, tavrıyla ve duruşuyla meydanlarda ve havaalanlarında milletimize güven vermiş ve gönüllerini ferah tutmalarına vesile olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında bulunan Türk Polis Teşkilatımızın her kademedeki fedakar çalışanlarına sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Bu vesile ile şehrimizin güvenliği için çalışan polisimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sakaryalı vatandaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

