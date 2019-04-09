Kırklareli
Emniyet Müdürlüğünce fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Koruköy mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte 900 fidan dikildi.
Etkinliğe, 55. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
, İl Jandarma
Komutanı Albay Kadir Oğuz ve kurum müdürleri katıldı.
Emniyet Müdürü Adalar, etkinlikte yaptığı konuşmada, polis şehitleri hatıra ormanında fidan dikimi yapıldığını söyledi.
Vatandaşların huzuru ve güvenliği için polislerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Adalar, mesai gözetmeksizin büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması dileğinde bulunan Adalar, "Teşkilatın 174. yıl dönümü münasebetiyle şehitlerimizi anma amacıyla geçen yıl yaptığımız ormana ilave olarak Orman Bölge Müdürlüğümüzün bize tahsis ettiği alanda ağaçlandırma çalışması yapacağız. Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünün birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama noktasında görevlerini yerine getireceğinden eminim. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.
Daha sonra Adalar ve beraberindeki protokol üyeleri, fidan dikti.