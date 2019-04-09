Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet personeli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.
Sakarya
İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya ve emniyet personeli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
'yi ziyaret etti. Polis Haftası
dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlik için davetiye takdim eden Kaya, Başkan Yüce'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı diledi.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet mensuplarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden ve Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümünü kutlayan Yüce, "Şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı tebrik ediyorum." dedi.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da Yüce'ye günün anısına çiçek takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:04 Kaynak: AA
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