Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutuldu.

Ulu Camideki programa, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan İlçe Kaymakamı Tortop yaptığı açıklamada, "Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program, daha sonra ilçe müftülüğü görevlileri tarafından şehit ve gaziler için yapılan dua ile son buldu.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: AA

Sandıklı, Afyon, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:30:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]