Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.



Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarete, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler ile çok sayıda polis katıldı.



Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



İnci ile beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

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