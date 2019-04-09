Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
49 dakika önce
Ereğli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Ereğli ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk
Anıtı'ndaki törende, çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, burada yaptığı konuşmada, 10 Nisan
1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu şanlı üniformayı 174 yıldır üzerinde taşıyan değerli meslektaşlarımızın ardından gelmek bizler için en büyük gurur kaynağı. Eminim bütün personelimiz bu üniformayı gururla taşıyorlar, bundan sonra gelecek personelimiz de gururla taşıyacaklar. Siz değerli meslektaşlarımızla bu üniformayı 17 yıldır taşımanın da haklı gururunu yaşıyorum." dedi.
Törene, İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli polislerin yanı sıra Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
personeli katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA
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