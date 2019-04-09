Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

49 dakika önce

Ereğli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Ereğli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'ndaki törende, çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, burada yaptığı konuşmada, 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu şanlı üniformayı 174 yıldır üzerinde taşıyan değerli meslektaşlarımızın ardından gelmek bizler için en büyük gurur kaynağı. Eminim bütün personelimiz bu üniformayı gururla taşıyorlar, bundan sonra gelecek personelimiz de gururla taşıyacaklar. Siz değerli meslektaşlarımızla bu üniformayı 17 yıldır taşımanın da haklı gururunu yaşıyorum." dedi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin yanı sıra Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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