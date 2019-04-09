Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan
, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bektaş, mesajında, Türk devletinin idari yapısında önemli bir yeri olan Türk Polis Teşkilatı'nın milletin huzuru, can ve mal güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirtti.
Açıklamada, Bektaş, şunları kaydetti:
"Türk Polis Teşkilatı'nın her kademesinde görev yapan personelinin Türkiye
'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, temel hak ve özgürlüklerin korunup kollanması, emniyet ve asayişin sağlanması, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, kamu düzenini sağlayan yasaların titizlikle uygulanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi gibi görevlerini, hukukun temel esaslarına bağlı bir şekilde fedakarlık, özveri ve hoşgörü anlayışıyla başarı ile yürütmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle gücünü yasalar ve halkımızdan alan Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu anlamlı görevlerini yürütürken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı, vazife malulü kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum."
Zonguldak Belediye Başkanı Alan da Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla Türk halkının mutluluğu için gece gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa ettiğini anımsattı.
Polis teşkilatının toplumdaki huzuru ve düzeni sağlamak amacıyla kurulan bir teşkilat olduğuna dikkati çeken Alan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İlk polis teşkilatımız, 10 Nisan
1845 tarihinde kurulmuştur. Bu tarih, Türk Emniyet Teşkilatı için önemli bir doğuş noktası olmuştur. Emniyet teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana elde ettiği bilgi, deneyim ve birikimiyle hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, can ve mal emniyetinin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmalarını sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak yolunda büyük gayret ve ehemmiyet gösteren Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlar, sevgi, saygılarımı sunarım."