Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Elban mesajında, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatının kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlendiğini bildirdi.
Emniyet mensuplarının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getirdiğini aktaran Elban, insan haklarına saygılı, vatandaşa karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip polislerin güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletinin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.
Elban, "Milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin tek başına görevini yerine getirmesi yeterli değildir." diyerek, şunları kaydetti:
"Kamu düzeninin sağlanması, kanunların uygulanması, toplumda barışın ve güvenin sürdürülmesi bakımından vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı mensuplarının gününü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."