Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, 174 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan emniyet teşkilatının, sosyal hukuk devleti çerçevesinde, yasaların uygulanması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında büyük özveri ile çalıştığını belirtti.

Teşkilatın, bu önemli sorumluluğu engin birikimini ve tecrübesini çağın yenilikleri ve demokratik değerlerle harmanlayarak başarıyla sürdürdüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımız, gece gündüz demeden, fedakarca yürüttüğü çalışmalarıyla halkımızın takdirini kazanmaktadır. Asayişin, huzur ve güvenin hukuk kuralları içerisinde gerçekleşmesinin teminatı olan polislerimiz, her şart altında canlarını ortaya koyarak, görevlerini ifa etmektedirler. Sivas'ımızın huzur ve güven kenti olmasında etkin rol üstlenen Sivas Emniyet Müdürlüğümüz de mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttükleri gayretli çalışmalarıyla halkımızın gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz için canlarını seve seve feda eden şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anar, tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftasını kutlarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Sivas, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:43:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]