Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

53 dakika önce

Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yürüyüş düzenledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, Elbistanlı şehit polislerin resimlerini taşıyarak okul binasından ilçe merkezine kadar yürüdü.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, öğrencilerin polise olan desteklerinin gelecek adına güven verici olduğunu söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Aşık, şunları kaydetti:

"Kendimi çok şanslı addediyorum. Çünkü her sene Elbistan ilçesinde çok farklı etkinliklere imza atıyoruz. Halkımızın, devletimizin ve teşkilatımızın yanında olması bize güç veriyor. Öğrencilerimizi burada görmekten şeref duyduk."

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mikail Şahin ise Polis Haftası dolayısıyla bir yürüyüş düzenlediklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:35 Kaynak: AA

Akşemseddin, Elbistan, Polis, Güncel
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