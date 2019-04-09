Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Siirt'te engelli öğrenciler bir günlüğüne polis olmanın mutluluğunu yaşadı.

Siirt'te engelli öğrenciler bir günlüğüne polis olmanın mutluluğunu yaşadı.





Siirt Türk Telekom Çok Amaçlı Özel Eğitim Okulundaki engelli öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda polislerle bir günlüğüne mesai arkadaşı oldu.





İhsan Süreyya Sırma Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlen etkinliğe katılan Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, engellilerle yakından ilgilendi.



Polislerin kullandığı ekipmanları inceleyen öğrenciler, araçlardan siren çalıp, anons yaptı. Daha sonra TOMA'ya ve trafik polislerinin kullandığı motosikletlere bindirilen öğrenciler, tur attı.



Okul müdür yardımcısı Hasan Pesen, özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve gençleri destekleme amaçlı düzenlenen etkinlikte öğrencilerin bir günlüğüne de olsa polis olmanın heyecanı yaşadığını söyledi.





Proje ile engellilerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini aktaran Pesen, "Düzenlenen etkinlik öğrencilerin polise karşı olan duygu ve tutumlarını olumlu yönde etkiledi. Bu tür çalışmalar çocuklarımızın gelişimi, bağımsız yaşam ve sosyal becerilerini geliştiriyor." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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