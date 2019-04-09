Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Bartın Valisi Sinan Güner, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güner, mesajında, 174 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan polis teşkilatının, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Polis teşkilatının, anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz fedakarca görevlerini ifa ettiğini kaydeden Güner, "Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunar, Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek tüm emniyet mensuplarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:49 Kaynak: AA
Sinan Güner, Bartın, Polis, Güncel
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