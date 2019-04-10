Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sayan mesajında, toplum huzuru ve güvenliği için büyük özveri ile çalışan ve bu konuda önemli başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutladı.

Emniyet Teşkilatının günün 24 saatinde cesurca, kararlı ve etkin şekilde halkın güvenliğini ve huzurunu temin ettiğini aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Her kademesi ile özverili çalışan emniyet müdürlüğü, halkın da gönlünde yer etmiş ve takdirini kazanmış, birçok olayda canlarını tehlikeye atmakta, cana kasteden olayların içinde kendini bulmaktadırlar. Emniyet Teşkilatımız, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir."

Bu uğurda canını yitiren şehitleri rahmetle andığını, yakınlarının acılarını paylaştığını belirten Sayan, mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha tüm emniyet mensuplarının 174. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin her köşesinde görevi başında bulunan, fedakar ve cefakar emniyet mensuplarını takdirle selamlıyor, aile fertleri ile birlikte sağlıklar, mutluluklar ve başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:59 Kaynak: AA
Savcı Sayan, Ağrı, Polis, Güncel
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