Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
1 saat önce
Bilecik'te, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlanmaya başlandı.
Bilecik'te, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:05 Kaynak: İHA
Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saat 10.00'da Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey tarafından Atatürk anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören polis araçlarının geçişi ile son buldu. - BİLECİK
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