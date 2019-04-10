Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Karaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.

Karaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.





Karaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Parkı'nda kutlama programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Komiser Hüseyin Top Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.





Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, suçun önlenmesi, suçluların adalete teslimi noktasında mevcut ekipleri ilave olarak kısa bir süre önce müdürlük göreve başlayan 76 çarşı ve mahalle bekçisi ile cadde ve sokakların çok daha güvenli hale geldiğini söyledi.





Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmesi için başta asayiş ve trafik hizmetleri olmak üzere yoğun bir şekilde denetimlere devam ettiklerini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:





"Aynı şekilde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çok daha güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için, bütün okullarımızla personelimiz irtibatlandırılmış, istenmeyen olayların ceryan etmesi halinde en kısa sürede müdahale edebilmek için gerekli önlemler alınmıştır. Organize ve terör örgütlerinin ilimizdeki faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yine alanında uzman ekiplerimiz tarafından planlı ve operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."





Programa, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri, emniyet teşkilatı, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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