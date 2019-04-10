Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
29 dakika önce
Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Keban
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: AA
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende Kaymakamı Ersin Tepeli
, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan
da katıldı.
Keban İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan
Sevinç, günün önemine ilişkin konuşma yaptıktan sonra emniyet müdürlüğü binasında tebrikleri kabul etti.
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