Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

29 dakika önce

Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan da katıldı.

Keban İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, günün önemine ilişkin konuşma yaptıktan sonra emniyet müdürlüğü binasında tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: AA
Keban, Polis, Güncel
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