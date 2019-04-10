Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

14 dakika önce

Cizre'de öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Cizre'de öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlçedeki farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenciler beraberinde getirdikleri pasta, börek ve çöreği müdür Yıldız ve polislere ikram etti. Bazı öğrenciler ise telsizden ekiplere anons yaparak günlerini kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:01 Kaynak: AA
Cizre, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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