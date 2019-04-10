Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Cizre'de öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Cizre'de öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



İlçedeki farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ı makamında ziyaret etti.



Öğrenciler beraberinde getirdikleri pasta, börek ve çöreği müdür Yıldız ve polislere ikram etti. Bazı öğrenciler ise telsizden ekiplere anons yaparak günlerini kutladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu