Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.





Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.





Aydın, törende yaptığı konuşmada, Türk polis teşkilatı 174. yılına girerken sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok ülkesinde kendini kabul ettirmiş bir teşkilat haline geldiğini söyledi.



Polis teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliğini sağlama ve bu güvenli ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Aydın, "Teşkilatımızın görevinin aynı şekilde başarıyla yerine getireceğine söz veriyoruz. 15 Temmuz kalkışmasında başarıya kardeş teşkilatımızla birlikte imza attıysak yine aynı şekilde baş kaldırıların hepsine hayatımızı seve seve verme pahasına önüne geçeceğimize söz veriyoruz. Emniyet teşkilatımız ülkemizin büyük sıkıntısı olan FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiyse bundan sonra da aynı mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından, emniyet müdürlüğü narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterisiyle, "Ertuğrul" adı verilen uzaktan kumandalı aracın şüpheli paket üzerinde yaptığı kontrollü patlama ilgiyle izlendi.



Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karabaş, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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