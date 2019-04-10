Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 174. yılı Karapınar'da kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 174. yılı Karapınar'da kutlandı.

İlk olarak Hacı Ömerli Camii'nde şehit polisler için Mevlit-i Şerif okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kutlamalara, Garnizon Komutanı Albay Yusuf Çana, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, SÜ Karapınar Aydoğan MYO Müdür Yardımcısı Naim Çaplar Diri, STK Başkanları ile daire amirleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:32 Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanı, Karapınar, Polis, Güncel
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