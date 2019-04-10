Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis
teşkilatının kuruluşunun 174. yılı Karapınar
'da kutlandı.
İlk olarak Hacı Ömerli
Camii'nde şehit polisler için Mevlit-i Şerif okundu. Cumhuriyet Meydanı
'nda gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba
'nın Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Kutlamalara, Garnizon Komutanı Albay Yusuf Çana, Belediye Başkanı Mehmet Yaka
, SÜ Karapınar Aydoğan
MYO Müdür Yardımcısı Naim Çaplar Diri, STK
Başkanları ile daire amirleri katıldı.